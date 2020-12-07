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Прокуратура нашла нарушения в детском центре Новосибирска, где сообщали об издевательствах

В отношении руководителя центра "Чеширский Кот" возбудили два дела об административных правонарушениях

НОВОСИБИРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Новосибирской области по итогам проверки детского центра языкового развития и творчества в Новосибирске, где, по информации СМИ, воспитательница тушила спички о руки детей, обнаружила нарушения пожарной безопасности, оказания медпомощи и соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. В отношении руководителя центра возбудили два дела об административных правонарушениях, сообщили в понедельник в прокуратуре региона.

Ранее сайт НГС.Новости со ссылкой на жительницу Новосибирска опубликовал информацию о том, что воспитатель центра "Чеширский Кот" издевалась над ее пятилетними сыновьями-двойняшками. Мать обратилась в полицию и в инспекцию по делам несовершеннолетних. В публикации приведены заявления педагога и директора центра о том, что конфликт выдуман. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

"Проверкой выявлены многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности (нет ответственного за противопожарную безопасность лица, не пройден пожарно-технический минимум, нет плана эвакуации людей при пожаре, нет второго эвакуационного выхода и прочее), оказании медицинской помощи (у сотрудников центра соответствующей подготовки не было), а также санитарно-эпидемиологических правил", - говорится в сообщении.

Прокуратура внесла руководителю центра представление об устранении нарушений и возбудила в отношении него дела об административных правонарушениях за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей (ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ) и требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ).

Ранее в Министерстве труда и социального развития Новосибирской области ТАСС сообщали, что у учреждения нет лицензии на образовательную деятельность. Решение о приостановке деятельности центра будет принимать суд по иску прокуратуры после окончания проверки.

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