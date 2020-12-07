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Работу общепита в Хакасии разрешили продлить на 1 час

С 24 ноября по требованию регионального управления Роспотребнадзора кафе и рестораны могли работать только до 22:00 местного времени

ТАСС, 7 декабря. Предприятиям общепита в Хакасии разрешили работать до 23:00 часов (19:00 мск), а не до 22:00 (18:00 мск), как было установлено раньше. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

С 24 ноября по требованию регионального управления Роспотребнадзора в республике график работы общепита был сокращен на 1 час - с 6:00 (2:00 мск) до 22:00 (18:00 мск).

"Республиканское министерство экономического развития и управление Роспотребнадзора по Хакасии достигли соглашения о продлении времени работы для предприятий и организаций общественного питания: они смогут осуществлять деятельность с 06:00 до 23:00", - говорится в сообщении.

В республике продолжает действовать ограничение на проведение массовых мероприятий. Соблюдение режима самоизоляции по-прежнему обязательно для лиц старше 65 лет и рекомендовано гражданам, имеющим ослабленный иммунитет и хронические заболевания.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 13,3 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 9,6 тыс. человек, умерли 116 пациентов.

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