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На Алтае условно осудили воспитателя после падения ребенка из окна детсада

Суд установил, что женщина небрежно отнеслась к профессиональным обязанностям, не закрыв дверь в спальню на втором этаже, где было открыто окно

ТАСС, 7 декабря. Суд признал виновной жительницу Горно-Алтайска в причинении вреда по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения обязанностей - во время дежурства воспитательницы в детском саду ребенок выпал из окна и получил травмы. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По уголовному делу о травмировании трехлетнего ребенка в результате падения из окна осуждена воспитатель детсада. Суд признал виновной 53-летнюю женщину в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Осужденная получила 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 6 месяцев", - сообщает пресс-служба.

Установлено, что 19 мая 2020 года в Горно-Алтайске воспитатель "старшей группы В" детсада № 9 "Солнышко" небрежно отнеслась к профессиональным обязанностям, не закрыла дверь в спальню на втором этаже, где было открыто окно для проветривания. Трехлетний воспитанник, оставшись без присмотра, зашел в комнату, встал на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна второго этажа на асфальтированную дорожку.

У ребенка была выявлена закрытая черепно-мозговая травма и множественные переломы частей тела, повлекшие тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека и создающий угрозу для жизни ребенка.

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