Спасатели в Красноярском крае эвакуировали на вертолете из тайги заболевшего охотника

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Спасатели МЧС России на вертолете Ми-8 эвакуировали из тайги в Красноярском крае охотника, который из-за ухудшения здоровья не мог выбраться самостоятельно. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сегодня спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России, базирующегося в Абакане, совершили вылет в труднодоступную горно-таежную местность Курагинского района Красноярского края на вертолете Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС, чтобы провести эвакуацию больного охотника. Резко ухудшившееся самочувствие не позволило ему выехать из тайги самостоятельно", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в МЧС, у охотника заканчивались медикаменты, продукты питания и дрова, была угроза жизни. "Добраться до места происшествия на любом другом виде транспорта, кроме вертолета, было невозможно", - добавили в ведомстве, объяснив это тем, что дорожное сообщение там отсутствует, а ледостав на реке Кизир еще не завершился.