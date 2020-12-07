{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Спасатели в Красноярском крае эвакуировали на вертолете из тайги заболевшего охотника

В МЧС отметили, что у мужчины заканчивались медикаменты, продукты питания и дрова, была угроза жизни

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Спасатели МЧС России на вертолете Ми-8 эвакуировали из тайги в Красноярском крае охотника, который из-за ухудшения здоровья не мог выбраться самостоятельно. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сегодня спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России, базирующегося в Абакане, совершили вылет в труднодоступную горно-таежную местность Курагинского района Красноярского края на вертолете Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС, чтобы провести эвакуацию больного охотника. Резко ухудшившееся самочувствие не позволило ему выехать из тайги самостоятельно", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в МЧС, у охотника заканчивались медикаменты, продукты питания и дрова, была угроза жизни. "Добраться до места происшествия на любом другом виде транспорта, кроме вертолета, было невозможно", - добавили в ведомстве, объяснив это тем, что дорожное сообщение там отсутствует, а ледостав на реке Кизир еще не завершился.

Теги
РоссияКрасноярский край
Поезда из Крыма в 2021 году начнут ходить в Астрахань, Омск и Пермь
По уже существующим направлениям будут курсировать не 12, а 14 пар поездов
Читать полностью