Объем сданного жилья в Новосибирской области в 2020 году ожидается на 20% ниже прогноза

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Новосибирской области намерены по итогам года ввести в эксплуатацию 1,6 млн кв. м жилья, что на 20% ниже объемов, заявленных в начале 2020 года. Об этом во вторник в пресс-центре ТАСС сообщил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

В феврале он сообщал, что власти региона намерены в 2020 году сдать около 2 млн кв. м жилой недвижимости, превысив на 300 тыс. кв. м объемы 2019 года, когда в Новосибирской области было сдано 1,7 млн кв. м жилья.

"Если посмотреть на количество ввода жилья, то у нас на сегодняшний день 122% к аналогичному периоду прошлого года, мы уже порядка 1,5 млн кв. м ввели. Общий план на сегодняшний день - это 1,6 млн кв. м жилья, думаю, что он безоговорочно будет выполнен и перевыполнен", - сказал министр.

Он добавил, что к 2030 году регион должен достичь показателя в 2,6 млн кв. м, для этого область привлекает дополнительные земельные участки под застройку. При этом власти фиксируют снижение спроса на жилье. По словам министра, "достаточный объем жилья пустует". Чтобы решить проблему, Минстрой намерен увеличить меры поддержки населению, например, снизить ипотечную ставку по программам ипотеки.

По итогам 2020 года в регионе также намерены построить 69 социальных объектов, в 2021 году их число увеличат до 73. По словам министра, Новосибирская область по-прежнему занимает лидирующую позицию в Сибирском федеральном округе по объему ввода жилья и 10- место среди регионов России.

Проблема дефицита земли

Власти Новосибирской области заявили о дефиците земельных участков для жилой застройки в Новосибирске, уточнив при этом, что их хватит на ближайшие два-три года. Чтобы решить проблему, регион резервирует под строительство находящиеся в ведении федерального центра неосвоенные земли без жилищных коммуникаций, на возведение которых требуются средства федерального бюджета, сообщил Шмидт.

"Понимаем, что земельный ресурс ограничен в городе Новосибирске, если не считать реновацию или снос индивидуальных жилых домов. Данные площадки являются серьезным резервом, однако пока законодательство не дает нам нормального механизма для того, чтобы мы могли выкупать эти земли и использовать для строительства многоэтажного жилья", - сказал министр.

По его словам, власти пока не видят решения этой проблемы, поэтому резервируют под работы не только областные и городские участки, но и федеральные неразграниченные земли. На сегодняшний день министерство располагает разрешениями на строительство около 5,5 млн кв. м жилья, это и есть земельные участки на ближайшие два-три года.

Мы порядка 260 га забрали из федерального центра, ведем градостроительную подготовку территории. Однако возникает и вторая проблема: мало получить земельные участки, необходимо, чтобы на них была инженерная инфраструктура. <...> Включить ее строительство в инвестпрограмму невозможно, так как это ударит по карману населения в виде тарифа", - отметил Шмидт.

Он добавил, что власти подали заявку на получение 4,5 млрд рублей из федерального бюджета на освоение земельных участков. Министр выразил надежду, что часть транша поступит в регион уже в 2021 году.