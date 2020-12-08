Меняйло рекомендовал омским властям увеличить частоту движения общественного транспорта

"Для снижения заболеваемости населения в общественном транспорте рекомендовано увеличить в утренние и вечерние часы число транспортных средств на наиболее популярных маршрутах, усилить дезинфекционные мероприятия на общественном транспорте. Для этого Министерству транспорта и дорожного хозяйства региона необходимо предпринять соответствующие организационные действия", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам заседания омского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, которое провел Меняйло. ТАСС запросил комментарий омского министерства, какие меры планируется принять в связи с поручением полпреда.

ТАСС, 8 декабря. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло поручил Министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области, где ежедневно регистрируется почти 250 случаев инфицирования коронавирусом, увеличить в утренние и вечерние часы частоту движения общественного транспорта на маршрутах. Об этом сообщила во вторник пресс-служба полпреда.

Меняйло призвал также представителей Омской области, где 27 октября двух пациентов в тяжелом состоянии в течение десяти часов не могли госпитализировать, уделить дополнительное внимание созданию общей схемы маршрутизации больных. "Пока эта работа не будет полностью выстроена, система не заработает. Поэтому следует вписать планируемые ковид-центры в общую схему маршрутизации больных", - цитирует пресс-служба полпреда. Амбулаторные ковид-центры планируется открыть в каждом из пяти округов Омска для лечения пациентов с коронавирусом, отягощенным хроническими заболеваниями.

По данным пресс-службы, Омская область получила 1 тыс. экспресс-тестов на коронавирусов, уже до 20 декабря в регион будет доставлено еще 9 тыс. таких тестов. Меняйло подчеркнул, что такими тестами необходимо в первую очередь обеспечить службу скорой помощи.

По данным омского Росприроднадзора, по состоянию на утро 8 декабря в омской области выявлено 24 275 человек, инфицированных коронавирусом. Из них более 15,8 тыс. человек выздоровели, 688 скончались. В регионе запрещены массовые мероприятия, в которых участвуют более 50 человек, новогодние корпоративы и банкеты, для лиц старше 65 лет введена обязательная самоизоляция. В государственных спортшколах подготовку могут проходить только члены сборных РФ и региона. Несовершеннолетним власти запретили посещать без сопровождения взрослых пункты общественного питания, торговые центры и кинотеатры; рестораны и кафе обязаны закрываться для посетителей с полуночи ночи до шести утра.