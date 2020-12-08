В Хакасии началось строительство нового дома для Агафьи Лыковой

Ранее Непомнящий сообщал ТАСС, что Лыкова обратилась с письмом к бизнесмену Олегу Дерипаске с просьбой помочь в строительстве нового дома. Старая изба, отметил директор, находится в плохом состоянии. В свою очередь представитель бизнесмена заявлял, что Дерипаска согласился оказать помощь отшельнице.

ТАСС, 8 декабря. Строительство новой избы отшельницы Агафьи Лыковой началось в заповеднике "Хакасский". Об этом сообщил директор заповедника Виктор Непомнящий на своей странице в Facebook во вторник.

"При поддержке промышленника и предпринимателя Олега Дерипаски началось строительство нового дома для таежной отшельницы. Сейчас самый сложный этап - доставка пиломатериала. Всё усложняется труднодоступностью территории участка "Заимки Лыковых", - сообщил Непомнящий.

По его словам, чтобы сократить время строительства дома на месте, в Абакане полностью сложили избу, пронумеровали бревна, а потом разобрали. Затем на трех машинах и тракторе транспортировали разобранную избу на базу отдыха у реки Ада в 250 км от жилья Лыковой. "Оттуда уже аэролодками первые партии отправлены к месту строительства. Всего потребуется не менее 18 таких рейсов, так как один плот вмещает не более 1,5 тонн груза. С нетерпением ждем окончания строительства, нет никаких сомнений, что все будет хорошо", - написал Непомнящий. Он сообщил ТАСС, что сроки строительства дома зависят от погодных условий и наличия техники. При этом директор сообщил, что параллельно с доставкой грузов на месте идет и строительство. Площадь избы не будет больше 50 кв. м.

Об отшельнице

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Она живет в тайге одна, периодически с ней остаются добровольные помощники.

Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, отшельники старались уберечься от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. В момент обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин и Димитрий, дочери Наталья и Агафья. В 1981 году умерли трое из детей, а в 1988 году - отец Лыковых. Частью заповедника "Хакасский" заимка стала в мае 2001 года.