Пострадавшим от птичьего гриппа в Омской области выплатили компенсаций на 29,6 млн рублей

ОМСК, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Омской области завершили выплаты компенсаций владельцам личным подсобных хозяйств, где домашняя птица была отчуждена и уничтожена из-за выявления очагов птичьего гриппа. Как сообщила во вторник пресс-служба регионального Минсельхоза, общая сумма компенсаций составила 29,6 млн рублей.

"На сегодняшний день все пострадавшие граждане получили компенсационные выплаты. Сумма выплат вместе с резервным фондом правительства Омской области составила 29,6 млн рублей. Общее количество граждан, получивших компенсацию, - 464 человека. Все они являются владельцами личных подсобных хозяйств", - сообщила пресс-служба.

Первый очаг птичьего гриппа выявили в Омской области 12 августа в Полтавском районе. Позднее вспышки этого заболевания были зафиксированы в 29 поселениях 16 районов области, а также на Иртышской птицефабрике, где было уничтожено почти 1,5 млн голов птиц.

В настоящий момент на территории региона не осталось действующих очагов птичьего гриппа. В Минсельхозе отметили, что владельцы пострадавших хозяйств уже могут снова заводить птицу при обязательном соблюдении всех ветеринарно-санитарных норм. В частности, необходимо придерживаться безвыгульного содержания птицы, чтобы избежать заражения домашних гусей и уток птичьим гриппом от диких сородичей, как это произошло в этом году.

Птичий грипп - остро протекающее вирусное заболевание, затрагивающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц, с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов. Вся птица в очагах этого заболевания отчуждается и уничтожается.