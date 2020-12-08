В Республике Алтай ожидают рост турпотока в зимнем сезоне на 30%

ТАСС, 8 декабря. Рост туристического потока на 30% - до 350 тыс. человек - ожидается в зимнем сезоне 2020-2021 годов в Республике Алтай. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов, экологии и туризма региона во вторник.

Республика Алтай - горный приграничный регион с населением около 220 тыс. человек. Туризм - одна из основных отраслей экономики республики.

"В зимнем сезоне 2020-2021 гг. прогнозируется увеличение турпотока в регион на 30% по сравнению с прошлым сезоном. В декабре - феврале Горный Алтай могут посетить до 350 тыс. туристов, а в прошлом зимнем сезоне этот показатель составил 269 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве отмечают, что в регионе стимулируют развитие спортивного и оздоровительного туризма - это помогает сгладить сезонность. По словам руководителя регионального Минприроды Екатерины Поваровой, летом турпоток в республике вырос на 30-40%, на новогодние праздники уже забронировано более 98% гостиничных номеров. Поварова отметила, что спрос на туруслуги зимой растет еще и благодаря развитию двух горнолыжных курортов, росту транспортной доступности.

Техническое открытие зимнего сезона на всесезонном горнолыжном курорте "Манжерок" состоится 19 декабря - ранее ТАСС сообщал, что к этому сезону там увеличили протяженность трасс до 8,5 км, спуск впервые стал возможен с самой вершины горы Малая Синюха. На "Манжероке" всего за 5 месяцев вместо 1,5 лет построили систему оснежения. Горнолыжный комплекс "Телецкий" на горе Кокуя с перепадом высот более 800 м предложит туристам более 17 км горнолыжных трасс. Два горнолыжных курорта в декабре - феврале планируют принять около 70 тыс. туристов - это также на 30% больше прошлого сезона.

В профильном министерстве отмечают, что несмотря на пандемию, Алтаю удалось сохранить положительную динамику турпотока: за 9 месяцев этого года регион посетили 1 млн 743,8 тыс. человек - на 0,4% больше, чем за 9 месяцев 2019 года. Загрузка отелей и турбаз с июля превышает 95% при среднем показателе около 50% в прошлые годы. Зимой аэропорт Горно-Алтайска ежедневно принимает рейс из Москвы, четыре раза в неделю - из Красноярска, 2 раза в неделю - из Екатеринбурга, раз в неделю - из Новосибирска.