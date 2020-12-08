Два новых мусорных полигона появятся в Новосибирской области в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, где остро стоит проблема вывоза отходов, в 2021 году намерены построить два полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в Болотнинском и Карасукском районах, где в общей сложности проживают около 70 тыс. человек, и две площадки временного накопления ТКО в Маслянинском и Чулымском районах с общей численностью населения около 50 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил во вторник министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов.

"На 2021 год предусмотрено строительство двух полигонов ТКО в Болотнинском, Карасукском районах Новосибирской области, двух площадок временного накопления ТКО в Маслянском, Чулымском районах", - сообщил министр.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, в Болотнинском районе появится полигон проектной мощность 15 тыс. тонн в год, в Карасукском районе мощность полигона составит 30 тыс. тонн в год. С помощью новых объектов власти намерены создать условия для легитимного размещения ТКО. В 2021 году также начнут проектирование площадок временного накопления ТКО в Купинском и Сузунском районах.

Архипов не уточнил, какой объем средств потребуется на строительство и проектирование объектов. По его словам, оснащать мусоросортировочными линиями существующие полигоны ТКО на территории Чистоозерного, Краснозерского, Черепановского районов области планируется в 2023 году за счет средств операторов по размещению ТКО.

О реформе обращения с ТКО и проблемах в регионе

С начала 2019 года Новосибирская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Региональным оператором ТКО стала компания "Экология - Новосибирск", которая также является концессионером по строительству двух мусороперерабатывающих заводов в области для решения проблемы с переработкой мусора в регионе.

В ноябре прошлого года глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин назвал 16 регионов страны, где наиболее остро стоит проблема вывоза ТКО. В числе таких регионов оказалась Новосибирская область. Одной из главных проблем является долг, который региональный оператор накопил перед перевозчиками и полигонами. Его размер - более 700 млн рублей.

В декабре прошлого года несколько перевозчиков объявили о своем уходе с рынка. В середине апреля 2020 года профильный комитет Заксобрания Новосибирской области одобрил законопроект, позволяющий областному правительству расторгнуть договор с региональным оператором в одностороннем порядке.