Спасатели Алтайского края переведены в режим повышенной готовности из-за возможных метелей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Подразделения МЧС Алтайского края переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых метелей. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства.

"От синоптиков был получен прогноз неблагоприятных метеоявлений: в ближайший период в регионе ожидается снег, возможны продолжительные метели при усилении ветра до 24 м/с. В данной обстановке высока вероятность возникновения заносов на дорогах, роста количества дорожно-транспортных происшествий. В готовность к реагированию приведены пожарно-спасательные подразделения, поисково-спасательный отряд, аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Алтайскому краю", - сказали в МЧС.

В городах и районах начата превентивная работа, на месте обстановку контролируют оперативные группы. Организовано взаимодействие со старостами и главами населенных пунктов. Также в готовность приведены мобильные и стационарные пункты обогрева. "На данный момент ограничений на движение по дорогам Алтайского края нет. Ситуация находится под контролем", - добавили в пресс-службе.