Установку стелы "Город трудовой доблести" в Новосибирске планируют к 9 мая 2021 года

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Установка стелы в честь присвоения Новосибирску статуса "Город трудовой доблести" планируется к 9 мая следующего года. В регионе будет также учрежден соответствующий памятный знак, сообщил замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов в пресс-центре ТАСС во вторник.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 городам, в том числе Новосибирску. Позднее мэр города Анатолий Локоть сообщил о том, что в Новосибирске будет установлена памятная стела. Общегородским голосованием было решено, что местом размещения стелы станет площадь Калинина, где сосредоточены крупные предприятия оборонной промышленности.

"Нашим регионом подана заявка на участие в конкурсе на эскиз стелы, [которая будет установлена]. По срокам <...> мы, конечно, очень бы хотели, чтобы это было 9 мая следующего года", - сказал Нелюбов.

Он добавил, что в следующем году в регионе также планируется учредить памятный знак "Город трудовой доблести", которым будут награждаться ветераны и труженики тыла. Сейчас разработан эскиз-проект знака, он был одобрен специально созданной для этих целей рабочей группой, куда вошли представители общественных и ветеранских организаций. Первое награждение также планируется приурочить к маю следующего года, когда будет установлена стела.

В начале сентября начался конкурс на разработку лучшего архитектурно-художественного решения для стелы "Город трудовой доблести" под эгидой Российского военно-исторического общества (РВИО).

О звании

Город трудовой доблести - почетное звание Российской Федерации, установленное в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Согласно указу президента России Владимира Путина, оно присваивается городам Российской Федерации, жители которых "внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".