Обучение после продленных каникул в новосибирских школах продолжилось в смешанном формате. Ученики первых - пятых и одиннадцатых классов учатся очно, остальные классы и малокомплектные школы - дистанционно. С 7 декабря девятиклассники вернулись к очному формату обучения.

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Все школьники Новосибирской области вернутся к очной форме обучения с 11 декабря. Вместе с тем, в регионе продлены новогодние каникулы школьников до 17 января, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"С 11 декабря ученики всех классов Новосибирской области продолжат учебу в очном режиме - такое решение было принято на очередном заседании оперативного штаба Новосибирской области. Заседание с участием представителей родительского комитета, педагогов, руководителей школ и органов образования из всех районов Новосибирской области прошло в правительстве региона 8 декабря в формате видеосвязи под председательством заместителя губернатора, председателя оперативного штаба Сергея Нелюбова", - говорится в сообщении.

Инициатива обусловлена текущей эпидемиологической обстановкой и заболеваемостью педагогов и школьников. В частности, фиксируется снижение заболеваемости, на больничном находятся около 6,5% педагогов. Кроме того, на заседании штаба было принято решение о продлении новогодних каникул в школах Новосибирской области до 17 января. Тем не менее ожидается, что третью четверть все классы также начнут в очном режиме.

По данным оперативного штаба на утро 7 декабря, в области зарегистрировано более 24,1 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. До конца года в области действует режим повышенной готовности, в рамках которого введен ряд ограничений. В частности, с 16 ноября в регионе прекратили работать фудкорты и расположенные в торговых центрах кинотеатры, с 00:00 до 08:00 запрещена работа ресторанов и ночных клубов, кроме кафе в аэропортах, гостиницах и на вокзалах.