На промзоне в Усолье-Сибирском ликвидировали основной источник загрязнения

"Опережающими темпами выполнены первоочередные работы по рекультивации промышленной территории города Усолье-Сибирское. Приведены в безопасное состояние будут 17 аварийных емкостей, содержащих токсичные вещества, завершается ликвидация двух скважин рассолопромысла и локализации подземной нефтяной линзы. Завершена ликвидация наземной части цеха ртутного электролиза - основного источника загрязнения территории", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Работы по ликвидации наземной части цеха ртутного электролиза - основного источника загрязнения промзоны в городе Усолье-Сибирское завершили в Иркутской области с опережением графика. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Федерального экологического оператора (ФЭО, входит в Росатом), который является исполнителем работ.

В 2021 году в Усолье-Сибирском запланировано ликвидировать 10 скважин, завершить демонтаж цеха ртутного электролиза, полностью локализовать нефтяную линзу, рассказали в компании.

В начале ноября правительство утвердило план мероприятий по ликвидации последствий загрязнения окружающей среды в городе Усолье-Сибирское. В дорожную карту вошли как меры по ликвидации крупного очага химического загрязнения, включая сопутствующие мероприятия, связанные со строительством новой системы водоснабжения и очистных сооружений, так и меры по защите населения от возможного воздействия вредных веществ в ходе работ по устранению загрязнения.

Крупный очаг химического загрязнения остался в Усолье-Сибирском после закрытия комбината "Усольехимпром". Предприятие работало с 1936 года, с 2017 года в связи с банкротством находится в конкурсном производстве. На промплощадке находится очаг ртутного загрязнения, были накоплены емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами и тяжелыми металлами. С октября 2018 года в Усолье-Сибирском действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядохимикатов.

По поручению президента РФ начата рекультивация промплощадки. В августе на место прибыли специалисты Росатома, Федерального экологического оператора, Минобороны, МЧС, Росприроднадзора, которые обследовали территорию и определили план первоочередных мероприятий. Ликвидация загрязнения в Усолье-Сибирском завершится в 2024 году. Отходы будут перерабатывать на месте, для этого построят экотехнопарк.