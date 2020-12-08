В Омской области из-за коронавируса закрыли на карантин три школы

ОМСК, 8 декабря. /ТАСС/. Три школы Омской области и отдельные классы в еще 16 образовательных учреждениях региона закрыли на карантин из-за случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе регионального Минобразования.

"В связи с выявленными случаями коронавирусной инфекции полностью закрыты Солнцевская и Маргенауская школы Исилькульского района, а также Петропавловская школа-интернат. Отдельные классы на карантин по коронавирусу в регионе закрыты в 16 образовательных организациях, семь из них расположены в Омске", - рассказали в пресс-службе. Ранее министерство сообщало, что по состоянию на 26 ноября в регионе из-за коронавируса были закрыты только отдельные классы в двух школах.

По данным омского Минздрава, за прошедшие сутки в регионе выявлено 24 516 человек, инфицированных коронавирусом. Из них более 15 963 человека выздоровели, 696 умерли. В регионе запрещены массовые мероприятия, в которых участвуют более 50 человек, новогодние корпоративы и банкеты, для лиц старше 65 лет введена обязательная самоизоляция. Несовершеннолетним власти запретили посещать без сопровождения взрослых пункты общественного питания, торговые центры и кинотеатры; рестораны и кафе обязаны закрываться для посетителей с полуночи ночи до шести утра.