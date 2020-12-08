Суд обязал мэрию Томска прекратить сбросы канализационных вод в два озера

ТОМСК, 8 декабря. /ТАСС/. Сотрудники природоохранной прокуратуры в ходе проверки обнаружили сброс канализационных вод в озера Керепеть и Цимлянское на севере Томска. Через суд они обязали мэрию города прекратить загрязнение водоемов, которое портит данные места отдыха и угрожает живущей в них рыбе, сообщила ТАСС во вторник межрайонный природоохранный прокурор Томской области Ирина Борзенко.

"Проверка проводилась совместно с департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. Первоначально по Цимлянскому озеру информация поступила от них - департамент проводит мониторинг состояния водных объектов, по Керепети поступило обращение гражданина. Наш сотрудник совместно с сотрудником департамента и лаборатории ОГБУ "Облкомприрода" взяли пробы воды. Лаборатория выявила в их составе загрязняющие вещества - нефтепродукты, аммоний-ионы, нитрит-ионы, летучие фенолы в концентрациях, превышающих допустимые нормативы. Это позволяет говорить, что ведется сброс канализационных стоков", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что трубы, с которых сбрасывались канализационные воды, на балансе города не стоят, однако по закону за надлежащей организацией водоотведения на территории города должны следить в мэрии. В связи с этим прокуратура обратилась в Ленинский районный суд, который обязал мэрию ликвидировать загрязнение озер сточными водами.

"Мэрия вправе сама выбрать способ решения вопроса: либо взять на баланс и организовать очистку, либо прекратить сброс. Помимо того, что страдают места отдыха горожан, еще это наносит вред тем рыбам, которые живут в этих озерах. Это [загрязнение] угрожает щукам, карасям, плотве", - отметила собеседница агентства.

В 2018 году из-за аварии на главной насосной станции Томска канализационные воды стали причиной гибели рыбы на сумму 5 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Озера Цимлянское и Керепеть расположены на севере Томска. Они образовались после пересыхания одного из притоков реки Томь - Керепети, однако еще с советских времен являются местом отдыха горожан, в частности, в них ловят рыбу.