Вакцинацию от СOVID-19 в Томской области планируют начать 11 декабря

ТОМСК, 8 декабря. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса начнется в Томской области в конце недели - 11 декабря, к этому времени препарат "Спутник V" доставят во все районы региона. В первую очередь прививку поставят медработники и учителя, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

Ранее президент России Владимир Путин поручил на этой неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса медицинских работников и учителей во всех регионах.

"С 11 декабря в Томской области начнется вакцинация населения от СOVID-19. Регион получил тысячу доз двухкомпонентной вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.

В течение недели препарат будет доставлен во все муниципалитеты региона. В вакцинации от COVID-19 будет задействовано около 30 медицинских организаций. Перед тем, как ставить прививку, медики проверят добровольцев на противопоказания.

"В первую очередь прививка будет предложена медицинским работникам, входящим в группу риска. Затем ее смогут поставить другие медики, педагоги, работники жизнеобеспечивающих предприятий, сотрудники полиции. Потом она будет доступна всем желающим в возрасте от 18 до 60 лет", - цитирует пресс-служба начальника департамента здравоохранения Томской области Сергея Дмитриева.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 20 057 случаев заражения коронавирусной инфекцией (205 за последние сутки), выздоровели 15 269 пациентов, умерли 182 человека.