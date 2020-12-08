Проект реконструкции пункта пропуска в Туве на границе с Монголией прошел госэкспертизу

ТАСС, 8 декабря. Проект реконструкции пункта пропуска "Хандагайты" в Туве на российско-монгольской границе прошел госэкспертизу. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написал во вторник глава республики Шолбан Кара-оол.

По оценкам властей Тувы, реконструкция "Хандагайты" позволит выйти на рынки Монголии и Китая. Еще 1 января 2017 года на "Хандагайты" была перенаправлена федеральная трасса М54, ранее выходившая к монгольской границе в необустроенном месте.

"Мы в ускоренном режиме получили положительное заключение госэкспертизы, разрешающее начинать строительно-монтажные работы на пункте пропуска через российско-монгольскую госграницу "Хандагайты - Боршоо". Важно, чтобы в течение следующего года реконструкция прошла в положенные сроки, и контрольно-пропускной пункт заработал, наконец, в статусе многостороннего", - написал глава Тувы.

Он добавил, что это даст новый уровень развитию экономики Тувы и регионов Енисейской Сибири. После модернизации торговый оборот через "Хандагайты - Боршоо" увеличится не менее чем в три раза.

Инвестиции в реконструкцию пункта пропуска "Хандагайты" на российско-монгольской границе в Туве составят 600 млн рублей.