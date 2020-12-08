Двух жителей Новосибирска подозревают в незаконной вырубке леса на 15 млн рублей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих жителей Новосибирска, которые подозреваются в незаконной вырубке более 500 кубометров леса на сумму свыше 15 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По версии следствия, для осуществления противоправной деятельности злоумышленники наняли работников и приобрели необходимую технику для перемещения и погрузки спиленных деревьев. Рубки были организованы на территории одного из лесничеств Новосибирской области. Объем незаконно заготовленной древесины составил более 500 кубических метров. Общая сумма ущерба, причиненного лесному фонду РФ, превысила 15 млн рублей", - сказала она.

Как отметила Волк, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений (ч. 3 ст. 260 УК РФ). "В настоящее время одному из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второй находится под подпиской о невыезде", - добавила представитель МВД.