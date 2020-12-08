Омский суд завершил процедуру банкротства экс-главы "Мостовика" Олега Шишова

ОМСК, 8 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Омской области завершил процедуру реализации имущества бывшего руководителя и владельца НПО "Мостовик" Олега Шишова и освободил его от дальнейшего исполнения требований кредиторов на сумму около 15,53 млрд рублей. Об этом сообщается в опубликованном во вторник на сайте суда резолютивной части определения.

"Арбитражный суд Омской области определил: 1) завершить процедуру реализации имущества Шишова Олега Владимировича; 2) освободить Шишова Олега Владимировича от дальнейшего исполнения требований кредиторов, за исключением требований кредиторов, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", в том числе ФНС России в лице ИФНС России по САО г. Омска, Управления делами президента Российской Федерации, Казенного учреждения Омской области "Управление дорожного хозяйства Омской области", - говорится в документе.

Согласно опубликованному в едином федеральном реестре сведений о банкротстве отчету финансового управляющего Шишова Аглаи Лясман, общая сумма требований кредиторов составляла более 16,35 млрд рублей, из которых было погашено около 426 тыс. рублей. Альфа-банк предъявлял требования на сумму более 8,9 млрд рублей, Газпромбанк - более 3,75 млрд рублей, Росбанк - более 2,03 млрд рублей, Райффайзенбанк - более 355 млн рублей, Промсвязьбанк - почти 484 млн рублей. Требования федеральной налоговой службы на сумму 477 млн рублей, Управления дорожного хозяйства Омской области (156,7 млн рублей) и Управления делами президента РФ (183 млн рублей) по-прежнему подлежат взысканию.

Дело "Мостовика"

Экс-глава "Мостовика" 16 сентября 2016 года был приговорен Куйбышевским районным судом Омска к четырем годам колонии за уклонение от уплаты налогов и мошенничество, совершенное в особо крупном размере. В этом сроке был учтен приговор Фрунзенского районного суда Владивостока за пособничество в растрате 1 млрд рублей при строительстве океанариума. В конце марта 2017 года Шишов вышел на свободу - было удовлетворено его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Как установил суд, Шишов похитил около 157 млн рублей, полученных по фиктивным документам в качестве аванса на строительство окружной дороги Омска (участок Федоровка - Александровка). Сумма аванса составила 526 млн рублей, из которых 79 млн рублей были потрачены на строительные работы, более 289 млн рублей были возвращены в бюджет Омской области в виде банковской гарантии выполнения компанией своих обязательств по строительству дороги.

Кроме того, Шишов в 2009-2011 годах внес в финансовые документы "Мостовика" и налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении рядом организаций-контрагентов строительно-монтажных работ в разных регионах, отразив их в составе налоговых вычетов. За счет этого он уклонился от уплаты НДС более чем на 478 млн рублей. Летом 2017 года Омский областной суд постановил взыскать с Шишова причиненный ущерб на общую сумму 635 млн рублей.

Банкротство НПО "Мостовик"

В апреле 2014 года Шишов объявил об инициации компанией процедуры банкротства после возникновения трудностей с обслуживанием кредитов. Тогда сумма долга "Мостовика" перед Газпромбанком, Альфа-банком и Сбербанком превышала 37,1 млрд рублей. Компания была признана банкротом 2 июня 2015 года.

До 2014 года НПО "Мостовик" было крупнейшей российской строительной компанией, возводившей крупные транспортные, гидротехнические и другие объекты в разных регионах страны и за рубежом. В 2013 году численность его персонала достигала 27 тыс. человек. На счету компании вантовый мост на остров Русский через пролив Босфор Восточный во Владивостоке, большая хоккейная арена на 12 тыс. мест, санно-бобслейная трасса, вокзалы Олимпийский парк и Адлер в Сочи, Бутовская линия метро в Москве и ряд других сооружений.