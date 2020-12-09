Мобильный госпиталь ЦВО в Хакасии приступил к лечению пациентов в начальной стадии ковида

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Врачи мобильного госпиталя Центрального военного округа (ЦВО), развернутого на базе реабилитационного центра им. Лебедя в городе Черногорске (Республика Хакасия), приступили к первичному лечению пациентов с коронавирусом. Данное решение было принято для разгрузки коечного фонда больниц республики, говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой округа.

"Ранее в мобильный госпиталь на долечивание из районных и муниципальных больниц поступали пациенты, которые уже шли на поправку. Теперь военные медики будут оказывать помощь заразившимся при легкой и средней тяжести протекания болезни с самого ее начала после направления от участковых терапевтов", - говорится в сообщении.

Госпиталь также продолжает прием пациентов на долечивание из 12 больниц региона. Всем больным назначается необходимый курс лечения и реабилитации для восстановления здоровья. Для обеспечения своевременного и качественного лечения в мобильном госпитале ЦВО есть две современные лаборатории, которые проводят необходимые анализы. Сейчас в госпитале размещены около 70 пациентов, выписаны более 150 человек.

Временный госпиталь Центрального военного округа был развернут военнослужащими и медицинскими специалистами в Республике Хакасия в середине ноября для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.