Прокуратура оценила ущерб от незаконной добычи грунта под Красноярском в 10 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Вред окружающей среде от нелицензионной разработки карьера в поселке Солонцы, где строительная компания "Сибиряк" вынимала грунт, превысил 10 млн рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Ранее местные СМИ сообщали, что жители поселка пожаловались на разработку карьера президенту РФ Владимиру Путину и губернатору края Александру Уссу. По мнению жителей, добыча на карьере ведется с нарушениями. "Установлено, что ООО "УСК "Сибиряк" на предоставленном земельном участке в указанном населенном пункте осуществляет работы по выемке общераспространенных полезных ископаемых с последующей их транспортировкой и использованием при строительстве дорожно-транспортной развязки <...>. Объем добытого общераспространенного полезного ископаемого (суглинки) составил 49 971 кубометров, площадь выемки - 1,9 га. Вред, причиненный окружающей среде, превысил 10 млн рублей", - сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, вопреки требованиям закона работы осуществляется без соответствующей лицензии. Кроме того, компанией допущено самовольное занятие участков, принадлежащих другим собственникам.

В отношении юридического лица возбуждено два дела об административных правонарушениях по статьям КоАП РФ "Самовольное занятие земельного участка" и "Пользование недрами без лицензии". В суд направлено заявление о приостановке работ на участке до устранения нарушений закона, взыскании ущерба.

В конце ноября в региональном главке МВД сообщили ТАСС, что в Солонцах организовано патрулирование полиции, которое обеспечивает беспрепятственный проезд для школьных автобусов, так как грузовики с карьера препятствовали движению школьных автобусов.