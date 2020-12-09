В Иркутской области начали прививать от коронавируса врачей и педагогов

"С сегодняшнего дня мы начали вакцинацию медицинских работников и работников образовательной сферы антиковидной вакциной. <...> В городе Иркутске две точки по вакцинации открылись сегодня - в больнице № 8 и областной клинической больнице, одна точка в Ангарске и еще пять в районах Иркутской области. Правительством РФ распределено на нас 2 тыс. доз вакцины, получили мы уже 600", - сказал Сандаков.

ИРКУТСК, 9 декабря. /ТАСС/. Вакцинация врачей и педагогов от новой коронавирусной инфекции началась в среду в Иркутской области. Регион получил первые 600 доз вакцины, сообщил министр здравоохранения области Яков Сандаков в заксобрании на заседании депутатского штаба по борьбе с инфекцией.

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Он пояснил, что вакцинация началась с врачей и педагогов, так как они входят в группу риска. Вакцинация носит добровольный характер.

Ранее пресс-служба правительства Иркутской области сообщала, что массовая вакцинация в регионе начнется в первом квартале 2021 года, в приоритетном порядке будут прививать врачей и учителей.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в Иркутской области на 9 декабря подтверждено 34 815 случаев заражения. За время пандемии в регионе выздоровели 30 443 пациента, умерли 1 004.

В регионе действует обязательный масочный режим. Работу заведений общепита ограничили до 23:00, запретили проведение корпоративов. Часть школ и вузов перешли на дистанционное обучение.