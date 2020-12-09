Миграционная убыль населения из Омской области сократилась почти на 20%

ОМСК, 9 декабря. /ТАСС/. Миграционная убыль населения Омской области, на которую в прошлом году на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина пожаловались местные журналисты, сократилась в текущем году почти на 20% - с 8,5 до 7 тыс. человек. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Министерства труда и социального развития Омской области.

"По итогам января - сентября 2020 года отмечалось сокращение миграционной убыли населения в сравнении с показателями аналогичного периода 2019 года. Так, миграционная убыль в регионе составила -7 тыс. человек, что на 1,5 тыс. человек меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года, когда миграционное сальдо составляло -8,5 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что на миграционную ситуацию в регионе оказывает положительное влияние региональная программа по переселению соотечественников. "Несмотря на введение ограничительных мер [из-за пандемии], Омская область остается привлекательным регионом для переселения соотечественников. По итогам 9 месяцев 2020 года регион занимает 7 рейтинговое место среди субъектов РФ по числу прибывших соотечественников", - рассказали в Минтруде. Всего за время действия программы с 2009 года в Омскую область по ней прибыл почти 41 тыс. человек, из которых более 80% - жители Казахстана.

Участникам программы из федерального бюджета выплачиваются подъемные в размере 20 тыс. рублей самому участнику и по 10 тыс. рублей - членам его семьи, а также компенсация расходов на госпошлину и переезд. Омская область дополнительное выделяет 12 тыс. рублей переехавшему и по 6 тыс. рублей членам его семьи, а также пособие в размере 38 тыс. рублей на аренду жилья.

В пресс-службе отметили, что в 2020 году поддержка была расширена - теперь переселенцы смогут единовременно получить 50 тыс. рублей при условии трудоустройства в муниципальных районах Омской области в сфере здравоохранения, образования и сельского хозяйства. "Предполагается, что новая мера поддержки поможет сократить нехватку кадров в сельской местности", - подчеркнули в министерстве. Также был расширен список получателей компенсации по аренде жилья - на нее могут рассчитывать семьи и с одним ребенком, а не как раньше двумя и более детьми.