Власти Омской области через суд требуют отставки главы одного из районов

ОМСК, 9 декабря. /ТАСС/. Управление губернатора Омской области по профилактике коррупционных правонарушений в ходе проверки выявило факты предоставления главой Омского района Геннадием Долматовым недостоверных сведений о доходах, сообщили в среду журналистам в управлении. Ведомство обратилось с иском в суд с требованием обязать совет района прекратить полномочия главы муниципалитета досрочно.

"По результатам проверки, проведенной в 2020 году управлением губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений, установлены факты представления недостоверных сведений главой Омского муниципального района Омской области Г. Г. Долматовым о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги за отчетные периоды 2016, 2017 и 2018 годов", - сообщило управление.

Ведомство обратилось в совет Омского района c требованием принять соответствующие меры, однако совет не стал рассматривать данный вопрос. Поэтому оно подало иск в Омский районный суд с требованием признать бездействие совета незаконным. По мнению управления, совет должен был принять меры в отношении главы района по ч. 7.1 ст. 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Она гласит, что полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае неисполнения норм закона "О противодействии коррупции", "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" и т. д.