Обвиняемого в подготовке теракта в школе красноярского подростка перевели в психстационар

КРАСНОЯРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Подростка, арестованного по обвинению в подготовке теракта в школе в Красноярском крае, перевели в психиатрический стационар. Об этом в среду сообщила журналистам пресс-служба краевого суда.

Как сообщал ранее СК, к совершению теракта в школе подросток начал готовиться весной этого года. С этой целью он изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, искал необходимые компоненты и собрал четыре взрывных устройства, которые хранил до момента задержания в нежилом строении. Но свои действия он не довел до конца, так как был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ. Уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Минусинского района было возбуждено в сентябре этого года.

"Железнодорожным районным судом города Красноярска удовлетворено ходатайство следователя о переводе несовершеннолетнего лица, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ст. 205.3, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ, содержащегося под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях", - сообщили в суде.

По данным СК, в ходе допроса подросток полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.