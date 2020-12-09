В красноярской школе уволили физрука после сообщений о его издевательствах над детьми

КРАСНОЯРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Учитель физкультуры школы № 13 в Красноярске, которого уличили в издевательствах над учениками, уволен. Об этом сообщил директор школы Олег Елин в видеокомментарии, предоставленном ТАСС главным управлением образования Красноярска.

По сообщению местных СМИ, учитель физкультуры в одной из школ города заставлял учеников мыть полы, запирал их в раздевалке, бил. МВД начало проверку этой информации.

"Ко мне обратился учитель начальных классов, предоставил докладную записку, в которой написано, что, со слов детей, учитель физической культуры привлекал их к труду без согласия родителей, заставлял их мыть борцовский ковер в малом спортивном зале, тем самым превысил свой должностные полномочия <...>. Частично факты привлечения детей были подтверждены. Фактами физического воздействия будут заниматься правоохранительные органы. Школа, в свою очередь, будет оказывать должное содействие по расследованию этого случая. В настоящее время трудовые отношения с педагогом прекращены", - сказал Елин.

В главном управлении образования сообщили ТАСС, что в ближайшее время проведут совещания с руководителями территориальных отделов и образовательных учреждений по вопросам профессиональной этики.

Также свою проверку информации о ненадлежащем исполнении обязанностей педагогом школы начало ГСУ СК по Красноярскому краю.