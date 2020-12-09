Омская область получила первую партию вакцины от коронавируса

ОМСК, 9 декабря. /ТАСС/. Первые 600 доз вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" прибыли в Омск, сообщили в среду ТАСС в Минздраве Омской области. На первом этапе привиться предложат медикам и педагогам.

"600 доз вакцины от коронавируса "Гам-Ковид-вак" ("Спутник V"), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, поступили в Омск. Это первая партия препарата, если не считать пробной. Вакцинация будет исключительно добровольной и при отсутствии противопоказаний. В первую очередь прививку предложат медикам, педагогам - тем, кто находится в постоянном центре людских потоков. Сейчас Минздравом сверяются соответствующие списки", - сказали в министерстве.

По данным Минздрава, за минувшие сутки в Омской области выявлено 243 случая инфицирования коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии составило 24 759 человек. Из них 16 109 человек выздоровели, 704 умерли.

В регионе запрещены массовые мероприятия с участием более 50 человек, новогодние корпоративы и банкеты, для лиц старше 65 лет введена обязательная самоизоляция. Несовершеннолетним власти запретили посещать без сопровождения взрослых пункты общественного питания, торговые центры и кинотеатры; рестораны и кафе должны закрываться для посетителей с полуночи и до шести утра.