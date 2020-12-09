В Новосибирске наградили волонтеров, оказывающих помощь в пандемию

ТАСС, 9 декабря. Представителей волонтерского движения, которые с начала пандемии помогали пожилым жителям региона, находящимся на самоизоляции, а также организовывали доставку горячих обедов в больницы, наградили в Новосибирске. Церемония вручения памятных медалей была приурочена к празднованию Дня героев Отечества и прошла в новосибирском Государственном концертном зале имени А. М. Каца.

Среди волонтеров, получивших награды, студенты, помогавшие развозить обеды в больницы, администраторы кол-центров, формирующих продуктовые наборы для пожилых людей на самоизоляции. Как рассказала ТАСС второкурсница Новосибирского государственного университета экономики и управления Дарья Кутепова, получившая награду, работа волонтеров не прекращалась не на минуту. "Во время пандемии я работала в кол-центре, развозила продукты, помогала бабушкам, мы разносили листовки, раздавали маски. В кол-центре звонков было несколько тысяч точно, в первое время телефон просто разрывался. Мы также принимали заявки на доставку горячих обедов в больницы, а потом другие ребята их развозили", - сказала собеседница агентства.

Праздничные мероприятия прошли и в Якутии. Медаль "Юный герой" получили двое учащихся школ - 11-классник Филипп Кириллин, который задержал и сдал в полицию рецидивиста, ограбившего 10-классницу у школьного двора, и восьмилетний Валентин Мищенко, спасший тонущего в реке одноклассника.

"Для того, чтобы совершать поступки ценой своей жизни, тут не нужен возраст. <...> Нужно чествовать юных героев, чтобы они понимали, что совершили героический поступок, а подрастающее поколение брало с них пример", - приводит пресс-служба слова руководителя аппарата Якутского регионального отделения Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России" Александра Аверенского.

Уроки истории

В Красноярском крае в День героев Отечества проходят исторические уроки о 15 земляках-героях в рамках акции "Герои России". В акции участвуют ученики средней и старшей школы, а также воспитанники военно-патриотических объединений. Как рассказал ТАСС секретарь регионального отделения "Единой России", которое стало учредителем акции, Алексей Дадатко, для школ и школьных музеев региона были выпущены специальные наборы "Герои России", состоящие из 15 плакатов. Каждый из них рассказывает об уроженцах Красноярского края, удостоенных звания Героя РФ.

"На плакате изображена портретная фотография, история подвига и краткая биография. Во время классных часов учителя расскажут школьникам о земляках - героях, которыми мы по праву гордимся. <...>. Всего мы изготовили 500 наборов, которые передали во все территории Красноярского края", - пояснил Додатко.

Кроме того, в Красноярске в среду проходит серия онлайн-мероприятий, в числе которых концерт и зрелищная выставка военно-исторической миниатюры. Она пройдет в Доме дружбы народов Красноярского края "Родина". "Интересно, что часть композиции выполнена дьяконом Иоаном из старообрядческой церкви", - рассказал ТАСС начальник управления общественных связей губернатора края Роман Баринов.