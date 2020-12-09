Первые 160 добровольцев прошли вакцинацию от коронавируса в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Первые 160 добровольцев получили вакцину от коронавируса "Спутник V", тысяча доз которой прибыла в Новосибирскую область в начале недели. Первыми вакцинацию прошли медики, работающие в "красной зоне", сообщает в среду пресс-служба областного Минздрава.

"160 человек сегодня поставили прививку против коронавируса. Первыми вакцинируют медиков инфекционных госпиталей, поликлиник и сотрудников скорой помощи", - сообщает пресс-служба.

Пункты для проведения прививочной кампании были оборудованы в 10 медорганизациях региона. К каждому из "якорных" прививочных кабинетов прикрепили несколько медучреждений. Перед вакцинацией проводится обязательный медосмотр.

Как рассказали в Минздраве, вакцина хранится в специальных флаконах, которые находятся в морозильной камере. За пять минут до прививки флакон размораживают.

"В Новосибирской области около 5 тыс. медиков высказали желание привиться против коронавируса. Следующую поставку вакцины область ждет на будущей неделе. Всего до конца года в регион должна поступить 2 421 доза", - рассказали в Минздраве.

По данным оперативного штаба на утро 9 декабря, в области зарегистрировано более 24,2 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. С 11 октября в регионе число заразившихся за сутки впервые за последние два месяца превысило 100 человек. До конца года в области действует режим повышенной готовности, в рамках которого введен ряд ограничений. В частности, с 16 ноября в регионе прекратили работать фудкорты и расположенные в торговых центрах кинотеатры, с 00:00 до 08:00 запрещена работа ресторанов и ночных клубов, кроме кафе в аэропортах, гостиницах и на вокзалах.