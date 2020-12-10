В Кузбассе с угольщиков взыскали 1,3 млн рублей компенсации за повреждение частного дома

КЕМЕРОВО, 10 декабря. /ТАСС/. Приставы принудительно взыскали с угольного предприятия более 1,3 млн рублей компенсации ущерба жителю, чей дом серьезно пострадал из-за провала во время ведения горных работ. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе УФССП по Кемеровской области.

"Беловский городской суд Кемеровской области обязал угольное предприятие возместить материальный ущерб, причиненный жилому дому, в размере 1 млн 361 тыс. рублей. Руководитель предприятия был ознакомлен с материалами исполнительного производства, однако в добровольный для исполнения срок задолженность погашена не была. Судебным приставом - исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке, постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. Задолженность была взыскана в полном объеме", - говорится в сообщении.

Кроме основного долга, предприятию также пришлось заплатить 87 тыс. рублей исполнительского сбора из-за применения мер принудительного взыскания.

Как следует из материалов суда, жилой дом находится рядом с угольным месторождением, где ведутся открытые горные работы. Из-за провала земной поверхности в доме разрушился фундамент, произошли обрушения грунта в подполье, потрескались стены. Жилье было признано аварийным и непригодным для проживания.