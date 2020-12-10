Ученые: произошедшее землетрясение стало самым мощным для середины Байкала с 1999 года

ИРКУТСК, 10 декабря. /ТАСС/. Мощное землетрясение, произошедшее в Бурятии в ночь на четверг, стало самым сильным для середины Байкала с 1999 года, сообщила ТАСС директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева.

"Да, такое сильное [землетрясение в середине Байкала в последний раз было] в 1999 году, потому что в 2008 году у нас было Култукское (это юг Байкала), Быстринское [землетрясение] (это был Саянский разлом, тоже юг), а в середине Байкала были более слабые, но с такой сильной магнитудой с 1999 года не было", - сказала Кобелева.

По ее словам, подобное землетрясение стоило ожидать, однако предсказать его невозможно. Данное сейсмособытие стало уже четвертым землетрясением на Байкале за текущий год, мощность которого превысила четыре балла.

Ранее ГУ МЧС по Иркутской области сообщило, что магнитуда землетрясения составила 5,5, интенсивность в эпицентре - 7,6 балла. Жители Иркутска в 05:45 местного времени (00:45 мск) ощутили толчки мощностью 5-6 баллов, толчки ощущались также в семи муниципальных округах Бурятии. Сообщения о повреждении зданий не поступали.