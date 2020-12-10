В Кузбассе на горячую линию для бизнеса в пандемию поступило 15 тыс. обращений

КЕМЕРОВО, 10 декабря. /ТАСС/. Горячая линия для предпринимателей, которая была открыта в Кузбассе с начала пандемии коронавируса для оказания оперативной адресной помощи бизнесу, приняла свыше 15 тыс. обращений. По итогам мониторинга Минэкономразвития России регион получил высокую оценку за проделанную работу, сообщила на пресс-конференции ТАСС директор центра "Мой бизнес" в Кузбассе Кристина Шинкарюк.

"Оценивались качество телефонных консультаций, их эффективность, насколько полно давались ответы предпринимателям. Горячие линии работали в центре "Мой бизнес", у уполномоченного по правам предпринимателей в регионе, в службе занятости. Нам поступило более 15 тыс. обращений", - сказала Шинкарюк.

По словам бизнес-омбудсмена в Кузбассе Елены Латышенко, при обработке обращений на горячую линию предпринимателям помогали дистанционно, по принципу одного окна.

"Принципом было не перенаправлять предпринимателей в разные структуры. В основном предпринимателей интересовали вопросы господдержки на выплату заработных плат, налоговых льгот, каким образом реструктуризировать кредиты и проблемы, связанные с арендной платой и оплатой коммунальных платежей. По каждому направлению было ответственное лицо, специалист доводил адресно каждый вопрос до разрешения, получив обратную связь и убедившись, что проблема разрешена, мы только тогда снимали с контроля обращение", - подчеркнула Латышенко.

Она напомнила, что власти Кузбасса одними из первых в стране стали снимать ограничения для бизнеса в период пандемии, предприниматели возобновили работу при жестком соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований, также в дополнение в федеральным мерам поддержки бизнеса уже с мая начали действовать и региональные. Все это помогло сохранить рабочие места и число малых и средних предприятий.