СК закрыл дело о смерти вахтовика от сердечного приступа в обсерваторе под Томском

ТОМСК, 10 декабря. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Томской области закрыли уголовное дело, возбужденное после смерти вахтовика от сердечного приступа в одном из обсерваторов региона, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления.

Власти Якутии в апреле 2020 года объявляли карантин на территории Чаяндинского месторождения, там расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где работают более 10 тыс. человек. С месторождения в Томск вернулись около 300 человек, позже стало известно, что 87 из них заражены коронавирусом. В середине мая один из них - 43-летний мужчина - умер в обсерваторе от сердечного приступа, спустя несколько дней от инсульта скончался второй вахтовик. По факту гибели СК было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

"Дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что по факту второй смерти, которая произошла в результате инсульта, дело по итогам проверки сотрудники ведомства решили не возбуждать.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 20 449 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 15 705 пациентов, умерли 182 человека.