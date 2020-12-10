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В Сибири сформировали новое подразделение спецназа

В пресс-службе Центрального военного округа отметили, что его основной задачей является проведение разведывательно-поисковых действий в тылу противника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Новое подразделение специального назначения сформировано в составе 41-й общевойсковой армии в Сибири. Личный состав уже приступил к боевой подготовке, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Центрального военного округа.

"В 41-й общевойсковой армии ЦВО сформировано новое подразделение специального назначения. На вооружение в подразделение уже поступила военная техника: бронеавтомобили "Тайфун-К", грузовые автомобили повышенной проходимости "Урал", стрелковое оружие. В настоящее время новое подразделение приступило к боевой подготовке", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что подразделение спецназа создано в интересах командования объединения. Основной задачей является проведение разведывательно-поисковых действий в тылу противника для вскрытия его стратегически важных объектов.

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