В Иркутской области отменили массовые новогодние праздники для детей

ТАСС, 10 декабря. Новогодние утренники с массовым участием детей не будут проводиться в Иркутской области в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Зимние каникулы в регионе продлятся с 26 декабря по 10 января, сообщается на сайте правительства региона.

"Проведение массовых детских мероприятий в этот период запрещено. Школьные каникулы продлятся с 26 декабря по 10 января", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в Иркутской области идет мониторинг работы общеобразовательных школ. На предмет соблюдения мер профилактики распространения COVID-19 проверено 77 учебных заведений, серьезных нарушений не выявлено.

Число заразившихся новым коронавирусом в Иркутской области превысило 35 тыс. человек, прирост за сутки составил 281. В больницах находятся 3 698 пациентов. За время пандемии в регионе выздоровели 30 674 человека, умерли 1 024.

В Иркутской области действует обязательный масочный режим. Работу заведений общепита в регионе ограничили до 23:00, запретили проведение корпоративов. Часть школ и вузов перешли на дистанционное обучение.