Власти Новосибирска закупят дополнительно около 20 новых машин для уборки снега

НОВОСИБИРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Новосибирска, вынужденные привлекать на помощь муниципальным службам стороннюю технику для уборки снега, планируют в 2021 году увеличить парк снегоуборочных машин, закупив 15-20 новых единиц. На это в бюджете будет предусмотрено 50 млн рублей, сообщил журналистам в четверг мэр города Анатолий Локоть.

Прошлая зима в Новосибирске была одной из самых снежных за полувековую историю наблюдений. Как сообщали в мэрии города, с ноября 2019 года по февраль 2020 года в Новосибирске выпало 167% среднегодовой нормы снега. Из-за обильных снегопадов муниципальные службы не справлялись со своевременной уборкой снега, в связи с этим в городе вводился режим ЧС для того, чтобы привлекать для уборки стороннюю технику.

"Мы планируем дополнительные закупки уборочной техники и предусматриваем это в бюджете следующего года. Сейчас как раз период работы над бюджетом [области] во втором чтении. Мы дополнительно закладываем вот эти затраты на закупку техники - 50 млн рублей за счет Новосибирска. Мы планируем от 15 до 20 единиц техники в зависимости от конкурсных процедур, которые будут. Это будет универсальная техника, которая позволит работать и в зимний, и в весенний периоды, и убирать тротуар и пешеходные зоны", - сказал мэр.

Локоть отметил, что на этой неделе в городе идут обильные снегопады, и синоптики на ближайшее время не прогнозируют снижения количества осадков. Он сообщил, что в ночь на четверг в городе работало 257 единиц техники, из них 41 машина - это техника, привлеченная со стороны, что составляет больше 15% от общего количества.