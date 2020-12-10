В Омской области приступили к вакцинации медицинских работников от коронавируса

ОМСК, 10 декабря. /ТАСС/. Вакцинация медицинских работников от коронавируса началась в Омской области, сообщается в Telegram-канале регионального оперативного штаба. Регион уже получил 600 доз вакцины, еще 1 625 доз поступят до конца года.

"В регион поступило 600 доз вакцины от коронавируса, за счет которых начата вакцинация медицинских работников в Омске. До конца года в Омскую область поступит еще 1 625 доз. Сейчас пункты вакцинации организованы в 10 медицинских учреждениях", - говорится в сообщении.

Омская область также получила на этой неделе первую партию из 1 тыс. экспресс-тестов. Еще 10 тыс. таких тестов поступят в ближайшее время, они будут направлены в ковидные центры. "С января 2021 года медучреждения смогут самостоятельно приобретать экспресс-тесты за счет средств фонда обязательного медицинского страхования", - отметили в оперштабе.

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, за минувшие сутки в Омской области подтверждено 242 случая инфицирования коронавирусом. Общее количество заболевших с начала пандемии составило 25 001 человек, из которых 713 скончались. В регионе запрещены массовые мероприятия с участием более 50 человек, новогодние корпоративы и банкеты, для лиц старше 65 лет введена обязательная самоизоляция. Несовершеннолетним власти запретили посещать без сопровождения взрослых пункты общественного питания, торговые центры и кинотеатры; рестораны и кафе должны закрываться для посетителей с полуночи и до шести утра.