В Новосибирске начнут строить вторые очереди Биотехнопарка и Академпарка

НОВОСИБИРСК. 10 декабря. /ТАСС/. Власти Новосибирской области в 2021-2022 годах планируют приступить к строительству вторых очередей крупных научно-производственных площадок региона Биотехнопарка и Академпарка, так как имеющаяся в них площадь полностью израсходована. Об этом в четверг на заседании совета по инвестициям сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Ранее сообщалось, что первая очередь площадки Биотехнопарка полностью заполнена резидентами, в связи с чем прорабатываются варианты получения земли для второй очереди парка. В прошедшем году Биотехнопарк пополнился новым резидентом - компанией "Медицинский интегратор", которая планирует реализовать проект по организации производства экспериментальных партий биологически активных добавок. Вместе с тем резиденты Биотехнопарка - компании "Катрен" и "Ангиолайн" - ввели в эксплуатацию свои объекты на площадке Биотехнопарка.

"Полностью выработаны возможности таких площадок, как Академпарк и Биотехнопарк, поэтому было принято решение о строительстве вторых очередей этих объектов. По Биотехнопарку ведем подбор земельных участков, в Академпарке мы принципиально определились с локацией, необходимо, чтобы у парка появились свободные ресурсы, чтобы в следующем году начать реализацию этих планов", - сказал губернатор.

Как добавил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, в 2021-2022 годах готовятся два проекта развития инфраструктуры Академпарка, а также проект комплексного развития территории будущего крупнейшего объекта "Смарт-Сити", включая индустриальный парк, по проекту "Академгородок 2.0".

Биотехнопарк - проект правительства Новосибирской области и администрации наукограда Кольцово по созданию научно-производственной площадки, которая аккумулирует компании разработчиков, исследования и производства в биотехнологиях и смежных областях. Первый резидент запустил свое производство в 2012 году. Инвестиции в проекты резидентов оставляют более 4 млрд рублей.

Новосибирский Академпарк начал функционировать в 2006 году, в нем насчитывается более 300 высокотехнологичных компаний, из них 172 размещены на площадке Академпарка, остальные имеют возможность пользоваться инфраструктурой проект.