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Экс-замгубернатора Кузбасса осудили на три года условно за злоупотребление полномочиями

По данным обвинения, Евгений Хлебунов принуждал руководство угольного разреза "Бунгурский" к финансированию праздничных мероприятий в честь Дня шахтера в 2017 году и выделению средств на строительство дороги в Новокузнецком районе

КЕМЕРОВО, 10 декабря. /ТАСС/. Бывший вице-губернатор Кемеровской области Евгений Хлебунов, который во время руководства регионом Аманом Тулеевым курировал угольную промышленность, осужден за злоупотребление служебными полномочиями. Центральный суд Кемерова приговорил его к лишению свободы на три года условно, сообщается в четверг на официальном сайте суда.

"10 декабря 2020 года Центральный районный суд Кемерова рассмотрел уголовное дело по обвинению Хлебунова Е. В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"). Приговором суда Хлебунов Е. В. признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. В соответствии со ст. 73 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы назначено условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении суда.

Также бывший чиновник лишен на два года права занимать распорядительные должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

По данным гособвинения, Хлебунов принуждал руководство угольного разреза "Бунгурский" к финансированию праздничных мероприятий в честь Дня шахтера в 2017 году и выделению средств на строительство дороги в Новокузнецком районе на общую сумму почти 68 млн рублей. Взамен чиновник обещал угольщикам способствовать предоставлению участка недр для добычи. Уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора было возбуждено и расследовалось управлением СК РФ по Кемеровской области на основании оперативных материалов регионального управления ФСБ России, сотрудниками которого был выявлен факт преступной деятельности экс-чиновника.

Хлебунов был назначен вице-губернатором по топливно-энергетическому комплексу и экологии при Амане Тулееве в 2017 году, в июле 2018 его отставку по собственному желанию принял действующий глава региона Сергей Цивилев.

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