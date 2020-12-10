В МЧС заявили, что повреждения зданий после землетрясения на Байкале не несут угрозы людям

Ранее сообщалось, что около двух десятков зданий в Иркутске получили повреждения. "Обнаружены небольшие повреждения зданий объектов образования, спорта и культуры, которые не представляют угрозы жизнедеятельности населения. Специализированными службами были обследованы объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Социально значимые объекты работают в штатном режиме", - сказали в ведомстве.

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Повреждения, которые получили здания в Иркутске после произошедшего в четверг землетрясения, не несут угрозы людям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Разрушений дорог в Иркутской области не выявлено. В Бурятии, где также ощущались подземные толчки, обследованы территории Улан-Удэ, населенных пунктов Иркутского, Эхирит-Булагатского, Баяндаевского и Ольхонского районов. Разрушений зданий нет. "По сообщениям граждан, поступающим в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112, проводятся адресные проверки", - добавили в МЧС.

В четверг в байкальском регионе произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр находился в дельте реки Селенги, впадающей в озеро Байкал, в 16 км к северо-западу от населенного пункта Дубинино. Его интенсивность в эпицентре составила 7,6 балла. Жители Иркутска в 00:45 мск ощутили толчки мощностью 5-6 баллов. Толчки ощущались также в семи муниципальных округах Бурятии.

В 2020 году это второе сильное землетрясение, которое ощущалось на территории Иркутской области. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, в ночь на 22 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,3, его эпицентр располагался в 84 км к юго-западу от Иркутска. При этом МЧС сообщало, что в Иркутской области произошло два землетрясения с эпицентром в 15 км от населенного пункта Култук Слюдянского района. Магнитуда первого составила 5,6, второго - 2,3.