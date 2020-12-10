Рассмотрение генплана Новосибирска Горсоветом перенесли на 2021 год

НОВОСИБИРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Генеральный план города, проектный документ, определяющий застройку Новосибирска и в последний раз принятый 13 лет назад, не будет принят на сессии Городского совета депутатов 23 декабря, последней в этом году, он находится в стадии доработки, сообщил журналистам в четверг мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Ранее Локоть отозвал проект генерального плана с сессии Горсовета Новосибирска. Причиной отзыва стали претензии депутатов заксобрания региона, которые раскритиковали документ за возможность застройки Заельцовского бора, крупного лесного массива на западе города. После этого департамент земельных и имущественных отношений мэрии приступил к доработке генплана. По словам мэра, новая редакция документа будет предусматривать неприкосновенность бора для застройки.

"Идет напряженная работа, идет реакция на обращение, которое озвучили депутаты Законодательного собрания. К сессии 23 декабря мы не успеваем, поскольку есть процедурные вопросы, которые оговорены законодательством РФ. Существует нормативно-правовая база, которую нарушать ни в коем случае нельзя для того, чтобы документ был полностью легитимным", - сказал Локоть в ответ на вопрос о перспективах принятия генплана Новосибирска до конца года.

Как следует из данных сайта Городского совета депутатов, сессия 23 декабря будет последней в 2020 году.

Процесс актуализации генерального плана развития Новосибирска до 2030 года начался несколько лет назад. Новая редакция документа предусматривает возведение семи станций единственного за Уралом метрополитена, увеличение числа зеленых зон, отказ от многоэтажной застройки в ряде районов города, а также строительство крупных автомагистралей.