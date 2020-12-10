В Новосибирске заработал консультационный центр для больных с COVID-19

НОВОСИБИРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Консультационный центр для телефонного сопровождения больных с коронавирусом, у которых профессиональные медики интересуются о самочувствии и обеспеченности лекарствами, начал работу в Новосибирске на базе муниципального колл-центра. Сейчас он обслуживает две крупные поликлиники города, сообщил журналистам в четверг мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

"Раз в два дня [больному] звонит врач из колл-центра, профессиональный медик. Он расспрашивает больного его о самочувствии, о соблюдении предписанного режима, есть ли проблемы с лекарствами, нужна ли какая-то помощь. Люди очень живо отзываются, для них это очень приятно, эта услуга очень востребована. На сегодняшний день мы заключили договор с двумя поликлиниками", - сказал мэр.

Он рассказал, что в условиях пандемии возможности колл-центра оказались востребованы и функции его были существенно расширены. Ранее он принимал заявки горожан для привлечения волонтеров в приобретении лекарств и покупке продуктов первой необходимости. Кроме этого, консультируют новосибирцев при выборе лекарств для покупки в муниципальной аптечной сети. По словам мэра, здесь горожанам рассказывают, где можно приобрести таблетки и какова их стоимость.

По данным оперативного штаба на утро 10 декабря, в области зарегистрировано более 24 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. С 11 октября в регионе число заразившихся за сутки впервые за последние два месяца превысило 100 человек. До конца года в области действует режим повышенной готовности, в рамках которого введен ряд ограничений. В частности, с 16 ноября в регионе прекратили работать фудкорты и расположенные в торговых центрах кинотеатры, с 00:00 до 08:00 запрещена работа ресторанов и ночных клубов, кроме кафе в аэропортах, гостиницах и на вокзалах.