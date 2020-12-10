Новое производство завода "Омсктрансмаш" закроет потребности РФ в рефрижераторах

ОМСК, 10 декабря. /ТАСС/. Завод "Омсктрансмаш" (в составе АО "Концерн "Уралвагонзавод", входит в госкорпорацию "Ростех") запустит импортозамещающее производство рефрижераторных контейнеров, которое закроет потребности РФ в подобных транспортных емкостях. Об этом сообщила пресс-служба правительства Омской области по итогам встречи губернатора Александра Буркова с генеральным директором "Уралвагонзавода" Александром Потаповым.

"Омск <…> будет отвечать за отечественное производство рефрижераторных контейнеров, которые должны прийти на смену иностранным производителям и фактически закрыть существующие потребности. Мы подписали ряд соглашений, и Омская область будет одним из лидеров по развитию этого направления", - цитирует пресс-служба Потапова. Сроки запуска производства не уточняются.

"Омсктрансмаш" уже разработал контейнер с автономной холодильной установкой и полным комплектом автоматики для перевозки грузов в обычном, охлажденном, замороженном и быстрозамороженном состояниях. Он предназначен для транспортировки на судах-контейнеровозах, железнодорожных вагонах-платформах и грузовых автомобилях с возможностью подключения холодильной установки к внешним источникам энергии. Типоразмер 1ААА соответствует мировым стандартам.

В настоящий момент завод ведет работу по сертификации изделия и прорабатывает варианты организации его серийного производства. По данным правительства, "Омсктрансмаш" может производить до 200 единиц данной продукции, что позволит предприятию на 1 млрд рублей увеличить годовой выпуск продукции и создать около 100 новых рабочих мест.

На базе этого контейнера возможно и создание специализированного контейнера-зерновоза. По словам Буркова, такие контейнеры необходимы всем сибирским регионам для увеличения экспорта зерна. "И более того, мы ведем работу в направлении организации поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион через Северный морской путь, так как Иртыш обеспечивает нам выход, и очень рассчитываем на запуск нацпроекта развития внутренних водных путей и речного транспорта", - цитирует пресс-служба Буркова.

Омская область является одним из крупнейших производителей зерна в СФО. В 2020 году омские аграрии собрали урожай зерновых объемом 3,1 млн тонн. Ранее полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло сообщал, что регионы Сибири экспортируют не более 500 тыс. тонн зерна в год, но при этом располагают потенциалом экспорта до 5 млн тонн. Основными направлениями экспорта зерна из Сибири являются Казахстан, Монголия, Белоруссия, Китай, Азербайджан и Латвия.

Об "Омсктрансмаше"

Омский завод транспортного машиностроения является предприятием, имеющим замкнутый технологический цикл танкового производства. В советские и постсоветские годы завод был известен как производитель основных боевых танков армии Т-80 и Т-80У. С вхождением в холдинг "Уралвагонзавод" на предприятии вели модернизацию Т-55АМ, Т-72, а сейчас переоснащают танки собственного производства. В линейке спецтехники - тяжелые боевые огнеметные системы, плавающий гусеничный транспортер, специальные пожарные машины, мостовые механизированные комплексы, мостоукладчики и другая техника.