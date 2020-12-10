В Омской области главой поселения избрали школьного сторожа

ОМСК, 10 декабря. /ТАСС/. Совет Новоомского поселения Омской области выбрал главой поселения школьного сторожа Надежду Чекмареву, которая как технический кандидат участвовала в выборах наряду с действующим главой Артуром Леном. Об этом сообщили в четверг ТАСС в администрации сельского поселения.

"Она, как называется, технический кандидат. Но за Чекмареву проголосовали шесть депутатов, а за Лена - четыре. Он шел на четвертый срок", - сказал собеседник агентства, подтвердив, что Чекмарева работает сторожем.

Новоомское поселение включает четыре населенных пункта и прилегает к юго-западной окраине Омска. В нем проживает почти 7 тыс. человек.

Осенью 2020 года на прямых выборах главы села Повалихино в Костромской области победила уборщица Марина Угодская. Она была выдвинута областным отделением "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" и набрала 61,7% голосов. Ее конкурент от "Единой России" - действующий глава поселения Николай Локтев - получил поддержку 34,04% избирателей. 1 октября Угодская вступила в должность.