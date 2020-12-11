В Иркутской области суд постановил снести гостиницу, незаконно построенную возле Байкала

ИРКУТСК, 11 декабря. /ТАСС/. Иркутский областной суд постановил снести гостиницу "Байкал Хан", которая была самовольно построена в поселке Листвянка под Иркутском на берегу озера Байкал. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

"Судебная коллегия Иркутского областного суда оставила без изменения решение о сносе гостиничного комплекса "Байкал Хан". Владелец туристического объекта воспользовался правом на апелляционное обжалование судебного акта, которым постановлено снести строения гостиницы. Однако жалоба ответчика признана судом необоснованной и отклонена. Коллегия согласилась с доводами Западно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора о неустранимости нарушений", - говорится в сообщении.

Гостиница построена на территории Прибайкальского национального парка с нарушением градостроительных и экологических норм, санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства. Собственник объекта не имел разрешения на строительство.

Старший помощник байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталья Рягузова сообщила ТАСС, что общая площадь гостиницы составляет около 1,4 тыс. кв. м. Объект работал как минимум три года. Точно установить, сколько времени гостиница принимала туристов, сложно, так как на нее отсутствуют документы.