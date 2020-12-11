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Губернатор Новосибирской области предложил сделать 31 декабря выходным для женщин

При этом для сотрудников правительства региона 31 декабря будет рабочим днем

НОВОСИБИРСК. 11 декабря. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рекомендовал предприятиям региона сделать 31 декабря выходным днем для женщин, на которых "выпадают хлопоты по подготовке к новогоднему вечеру". Свою инициативу он огласил в пятницу на пресс-конференции по итогам 2020 года.

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"Считаю, что правильно было бы сделать 31 декабря выходным днем, а новогодние каникулы чуть-чуть короче. И пока такого решения на уровне страны не принято, я обращаюсь ко всем руководителям Новосибирской области, независимо, частное ли это предприятие или госпредприятие, по возможности сделать выходной для своих работников, по крайней мере для женщин, на которых выпадают хлопоты по подготовке к новогоднему вечеру", - сказал Травников.

При этом предновогодний день для сотрудников правительства области останется рабочим.

Ряд регионов уже объявил 31 декабря выходным. В их числе - Томская область, Хакасия, Тува, Белгородская, Курская, Владимирская, Рязанская области, Камчатка, Татарстан.

Теги
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская область
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