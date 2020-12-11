Власти Кузбасса на время новогодних корпоративов продлили режим работы общепита

"До 27 декабря организация и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а также оказание услуг организациями общественного питания разрешаются с 06 часов 00 минут до 00 часов 00 минут (ранее действовало ограничение до 23 часов 00 минут)", - говорится в сообщении.

КЕМЕРОВО, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Кузбасса временно, до 27 декабря, разрешили кафе и ресторанам продлить режим работы до полуночи, в том числе и для организации праздничных предновогодних мероприятий. Об этом в пятницу сообщается в официальном Telegram-канале регионального оперштаба.

Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщал, что накануне Нового года власти региона намерены снять часть ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса, чтобы разрешить проведение корпоративных праздников в декабре. Так как заболеваемость коронавирусом снижается, власти считают возможным смягчение ограничений, но при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

При этом режим повышенной готовности будет действовать в Кузбассе до 27 декабря включительно, он предполагает соблюдение самоизоляции для граждан старше 65 лет. Предприятиям необходимо перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы, а также всех работников от 65 лет и старше и тех, кто имеет заболевания со значимыми факторами риска.

По данным регионального штаба на 11 декабря, в регионе зарегистрировано 22 866 случаев заражения коронавирусом, в том числе 173 за минувшие сутки. Выздоровели 19 369 человек, 418 умерли, остальные находятся под наблюдением медиков.