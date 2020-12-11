В больнице Новосибирска, где жестоко обращались с детьми, пересмотрели штатное расписание

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, как медсестра детской туберкулезной больницы берет малолетнюю девочку за волосы и кидает на кровать. По словам автора видео - женщины, проходившей обследование в больнице - подобные действия происходят постоянно. В связи с этим были организованы проверки, по результатам которых следователи в Новосибирске возбудили два уголовных дела в отношении персонала больницы.

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Педагог-психолог для работы с медперсоналом и детьми принят в штат новосибирской туберкулезной больницы, где, как сообщали ранее очевидцы в соцсетях, медсестра жестоко обращалась с трехлетней девочкой. Также в медучреждении в два раза был расширен штат нянь, нехватку которых ранее выявила прокуратура, сообщила журналистам в пятницу главный врач учреждения Анна Пятибратова.

"Было пересмотрено штатное расписание, должности няни были увеличены в два раза - до 13. Введены должности воспитателей, на сегодняшний день подбор персонала активно ведется, мы приняли уже шесть нянь, с воспитателями проводится собеседование. Мы приняли в штат педагога-психолога, который будет работать как с детьми, так и с персоналом для предупреждения подобных ситуаций", - сказала Пятибратова.

В свою очередь замминистра здравоохранения региона Андрей Лиханов сообщил, что игровая комната для детей была увеличена в пять раз. Также в больнице было увеличено количество видеокамер, которые, по словам замминистра, позволят дисциплинировать медицинский персонал.

Лиханов рассказал, что за четыре года Минздраву поступило семь жалоб на деятельность больницы, и все они не были связаны с жестоким обращением с детьми. Это стало причиной того, что Минздрав не проводил плановые проверки в учреждении несколько лет, о чем ранее сообщала региональная прокуратура.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру по поводу инцидента в новосибирской туберкулезной больнице. Кузнецова направила председателю правительства России обращение, в котором попросила разработать стандарт ухода за детьми без родителей в медицинских учреждениях.

По результатам проверки прокуратуры региона стало известно, Министерство здравоохранения в Новосибирской области в течение нескольких лет не проводило плановые проверки в туберкулезной больнице. В ведомстве добавили, что руководителям больницы и регионального Минздрава было внесено представление.