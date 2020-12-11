Бюджет Республики Алтай на 2021 год приняли с дефицитом 0,4%

ТАСС, 11 декабря. Депутаты Госсобрания - Эл Курултай Республики Алтай в пятницу на сессии приняли во втором (окончательном) чтении бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. с дефицитом в следующем году в 0,4% от расходов.

За принятие бюджета высказались 34 депутата, против - четверо, один воздержался. Доходы в 2021 году составят 25,107 млрд рублей, расходы 25,217 млрд рублей. По подсчетам ТАСС, дефицит составит 110 млн рублей.

"Таким образом, уважаемые коллеги, мы завершили работу над республиканским бюджетом", - сказал председатель Госсобрания Владимир Тюлентин.

С момента принятия проекта в первом чтении бюджет "прирос" на 3,535 млрд рублей преимущественно за счет средств, выделенных отраслевым ведомствам из федерального бюджета. По словам зампредседателя правительства Республики Алтай, министра финансов региона Ольги Завьяловой, бюджет остается социально ориентированным. На расходы социальной направленности планируется более 14 млрд рублей, на здравоохранение, с учетом средств фонда обязательного медицинского страхования, - 6,5 млрд рублей.

На 2022 и 2023 годы доходы бюджета предполагаются в объеме 22,597 млрд и 21,606 млрд рублей, расходы - 22,68 млрд и 21,657 млрд соответственно.

Нынешний бюджет региона был принят в декабре 2019 года с доходами в 21,5 млрд рублей и расходами в 21,6 млрд рублей. Дефицит составил 94,7 млн рублей.